أخبار عاجلة

وداعاً الصيف.. "المسند": غداً يحل الاعتدال الخريفي والليل يطول -
أخطر ما كشفه العلم عن أضرار الوجبات السريعة.. تعرَّف عليه -
تمديد تكليف "العتيبي" متحدثًا رسميًّا لصحة مكة المكرمة -
صاحب الـ61 عامًا.. "فضيحة أخلاقية" تُلاحق ابن ملكة بريطانيا -
"جائزة الأميرة صيتة" تستعد لإعلان أسماء الفائزين في "أم الجود" -
"السبر" يُرزق بـ"إبراهيم" -
التعليم تستعد لتطبيق الدراسة الدولية PIRLS لطلبة الخامس الابتدائي في نوفمبر -
"الإحصاء" تنفّذ المسوح الإحصائية عبر المقابلات الهاتفية -
قطار قتلى "كورونا" بأمريكا يصل محطة التعادل مع الإنفلونزا الإسبانية! -
"الإحصاء" تنفّذ المسوح الإحصائية عبر المقابلات الهاتفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

الأمم المتحدة تعلن دعمها

Print
الأمم المتحدة تعلن دعمها مصر الأمم المتحدة تعلن دعمها
أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آخيم شتاينر، أن « من أوائل البلدان التي تبنت مفهوم التنمية البشرية»، معبرا عن فخره هو وأعضاء البرنامج بالتعاون معها.

وشدد على أن «الأمم المتحدة ستدعم جهود مصر الحاسمة من خلال دعم إستراتيجيتها تجاه أزمة تغير المناخ»، كاشفا عن أن «الإستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من شأنها تسريع عملية التنمية البشرية في مصر وبلدان أخرى، وأن البرنامج سيواصل دعمه التحول الرقمي في مصر، الذي بدأ تتزايد وتيرته في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة «كورونا»، ويشمل ذلك البناء على ما تحقق من زخم مجتمعي وعالمي على توسيع نطاق التحول الرقمي، للتعامل مع مختلف الأزمات».


الوطن السعودية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع أسرة بينهم طفلة بسبب انقلاب سيارة بنجع حمادي

مصرع أسرة بينهم طفلة بسبب انقلاب سيارة بنجع حمادي

انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون