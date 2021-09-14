نائب رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال تطعيم لقاح كورونا بهندسة بشبرا

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تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أعمال تطعيم منتسبى كلية الهندسة بشبرا بلقاح فيروس كورونا.

وقال بيان صحفي، الثلاثاء، إن نائب رئيس الجامعة، اطمأن خلال جولته التي رافقه خلالها الدكتور أيمن الشهابى عميد كلية الهندسة بشبرا، على سير العمل وتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، مشيرا إلى تطعيم ٦٥٠ طالبا و٨٠ عضو هيئة التدريس و١٠٠ موظف من الجهاز الإداري، حتى الآن.

وأكد «سمير»، أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطعيم الطلاب ومنتسبي الجامعة قبل بدء العام الدراسي الجديد من خلال تقديم كافة أنواع الدعم اللوجيستي للفرق الطبية لمساعدتها في أداء مهامها، وذلك في إطار خطة السعي للوصول إلى حرم جامعي آمن وخال من كورونا.