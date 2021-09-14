وكيل صحة الشرقية يتابع تجهيزات العزل بمستشفي فاقوس

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفي فاقوس النموذجي، لمتابعة انتظام سير العمل، والإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وذلك بعد المرور على الخدمات الطبية بمدينة الزقازيق والصالحية وافتتاح أعمال التطوير بمركز طب الأسرة بالروضة بالصالحية.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفي فاقوس العام، وتابع خلالها ما تم تنفيذه من أعمال لرفع كفاءة مبنى الصدر، موجهاً بسرعة الإنتهاء من عمل جميع مخارج الأكسجين الإضافية، كما تفقد تجهيزات عناية العزل بالدور الخامس بمبنى الجراحة، وحرص على التأكد بنفسه من عمل الأجهزة الطبية بكفاءة، وكذلك عمل مخارج الأكسجين، ومناقشة خطوط السير الخاصة بالمرضي والفرق الطبية، والتأكد من مطابقة عدد الأسرة بالغرفة لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، موجها بضرورة تركيب حديد الشبابيك، وسرعة استكمال مخارج الاكسجين من خلال الشركة المنفذة للأعمال.