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رئيس «الثروة السمكية» يعلن إزالة 5 آلاف حالة تعدي على بحيرة المنزلة ()

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رئيس «الثروة السمكية» يعلن إزالة 5 آلاف حالة تعدي على بحيرة المنزلة (فيديو) رئيس «الثروة السمكية» يعلن إزالة 5 آلاف حالة تعدي على بحيرة المنزلة ()

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قال الدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية إن بحيرة المنزلة تقع على حدود 4 محافظات هي بورسعيد ودمياط والإسماعيلية والشرقية .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إنفاق مليارات الجنيهات لتطوير البحيرة وتم إزالة 5 آلاف حالة تعدي وتطهير وإزالة الحشائش مشيرا إلى أن تكليفات الرئيس كانت واضحة بتطوير البحيرات المصرية وتم العمل على تنفيذ التوجيهات.

وتابع أن مساحة البحيرة 250 ألف فدان بعدما كانت مساحتها 750 ألف فدان مشيرا إلى أن الإنتاج السمكي وصل إلى 83 ألف طن في تطور كبير في الإنتاج بعد عمليات التطوير التي تتم والتي ستنتهي بنهاية العام الجاري.

المصرى اليوم

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