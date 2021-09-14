وزير خارجية باكستان: خسرنا 80 ألف شخص و150 مليار دولار بسبب المأزق الأفغاني

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قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشى، إن أفغانستان تقف في مفترق طرق تاريخي بعد معاناة لعقود من الزمن، حيث يمكنها أخيرًا إنهاء دورات الصراع وعدم الاستقرار، أو الانزلاق إلى فشل الدولة الذي من شأنه أن يجلب البؤس الذي لا يوصف لشعبها ويؤثر على المنطقة.

وأكد أن أكثر من عانى بعد أفغانستان نفسها من المأزق الأفغاني، هي باكستان.

وأضاف الوزير في تصريحات: لقد وقع 80 ألف شخص باكستاني ضحية لهذا المأزق، لقد تكبدنا خسائر اقتصادية بلغت قيمتها أكثر من 150 مليار دولار وما زلنا نستضيف ما يقرب من 4 ملايين لاجئ. وهذا أقرب إلى إضافة عدد سكان دولة صغيرة إلى سكان باكستان، لكننا بقينا صامدين، لم يكن لدينا أبدًا الخيار أو الرغبة، ببساطة، في الابتعاد. كجار مباشر، ليس لدينا رفاهية فك الارتباط.

وأشار إلى أن بلاده حافظت على فتح سفارتها وقنصلياتها في أفغانستان، وصمدت شركة الطيران الوطنية أمام جميع المخاطر لإجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية والهيئات الإعلامية.

وأكد أن باكستان تحث «اللاعبين المفسدين» على الكف عن عرقلة عملية تحقيق الاستقرار في أفغانستان، وهي كيان شديد الجرح يحتاج إلى مداواة وليس إلى تلاعب ساخر، داعيا المجتمع الدولي لمساعدة كابول على تفادي كارثة اقتصادية وإنسانية، قائلا: لا تكرروا أعمال الماضي المتهورة التي عمقت الانقسامات في المجتمع الأفغاني والتي تفاقمت بسبب العمل العسكري وسوء الإدارة والفساد وتبديد مبالغ خيالية من أموال دافعي الضرائب الغربيين.

ووجه دعوة للنظام الجديد في أفغانستان بالقول: حاول تحقيق مصالحة حقيقية وإنشاء نظام حكم لا يشعر فيه أحد بالخطر بسبب العرق أو الجنس.

وأضاف لم تقم باكستان بتسهيل عملية السلام فحسب، بل إنها تسعى جاهدة أيضًا إلى اتباع نهج إقليمي بشأن أفغانستان، كما تواصلنا مع الدول الغربية وجميع الفصائل السياسية الأفغانية للعمل معًا من أجل السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان.

وأوضح أن رؤية رئيس الوزراء لباكستان الجديدة تتركز على الأمن الاقتصادي، لقد تحولت باكستان في سياستها من الجغرافيا السياسية إلى الجغرافيا الاقتصادية، ونحن نرغب في منطقة تنعم بالسلام والازدهار تضاف إلى الأمن والاستقرار الدوليين. وهذا من شأنه أن يساعد أيضًا في تحقيق أجندة الاتصال المتبادل المؤدية إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وتابع: إن السرعة المذهلة التي انهار بها البيت المصنوع من الورق والذي كان يقوده أشرف غني أدت إلى ظهور العديد من الفرضيات. القلق والحيرة بالإضافة إلى الشعور بالخسارة بسبب الاستثمار الضائع من جهة فاعلة إقليمية أرادت استخدام أفغانستان كحصان طروادة مناهض لباكستان.