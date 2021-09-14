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هيئة الأسرى: محامونا سيزورون الليلة الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم

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هيئة الأسرى: محامونا سيزورون الليلة الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم هيئة الأسرى: محامونا سيزورون الليلة الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم

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أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الثلاثاء، أن محاميها سيزورون الليلة الأسرى الأربعة الذين انتزعوا حريتهم من سجن «جلبوع» وأعاد الاحتلال اعتقالهم، وهم: زكريا زبيدي، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري، ومحمد العارضة.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن طواقمها تمكنت من انتزاع قرار قضائي من محاكم الاحتلال برفع أمر منع لقاء المحامي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت أن وفداً من اللجنة سيزور خلال الأيام المقبلة، الأسرى الأربعة، وخاصة زكريا الزبيدي، بعد الأنباء المتداولة بتراجع حالته الصحية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أعادت اعتقال أربعة أسرى من الستة الذين فروا من سجن جلبوع قبل عدة أيام، بمدينة الناصرة.

المصرى اليوم

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