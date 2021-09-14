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موعد مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة موعد مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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بكوكبة نجومه السحرية الجديدة، يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مساء الأربعاء ضيفاً على نظيره فريق كلوب بورج البلجيكي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتأتي المباراة بين باريس سان جيرمان وكلوب بروج ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2021/2022.

ويقع باريس سان جيرمان في الدور الأول ضمن المجموعة الأولى مع أندية كلوب بروج البلجيكي ومانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيج الألماني.

ويلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره لايبزيج الألماني اليوم أيضاً، في مواجهة لن تكون سهلة لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة لرؤية كوكبة نجوم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو راموس والمغربي أشرف حكيمي والهولندي جورجينيو فينالدوم، إلى جانب الجوهرتين القديمتين في الفريق كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 19 بتوقيت جرينتش العالمي.

تقام مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا على ملعب «جان برايدال» في مدينة بروج البلجيكية.

سيتم نقل مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا عبر قناة «بي إن سبورتس 3 أتش دي بريميوم».

يقوم المعلق الشهير حسن العيدروس بالتعليق على مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.

المصرى اليوم

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