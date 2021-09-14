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النائب العام يأمر بإحالة طبيبين وموظف بمستشفى خاص للجنايات في واقعة «السجود للكلب»

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النائب العام يأمر بإحالة طبيبين وموظف بمستشفى خاص للجنايات في واقعة «السجود للكلب» النائب العام يأمر بإحالة طبيبين وموظف بمستشفى خاص للجنايات في واقعة «السجود للكلب»

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أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، الثلاثاء، بإحالة 3 متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، ما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وأقامت «النيابة العامة» الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.

المصرى اليوم

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