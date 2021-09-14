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قنصل في شيكاغو يلتقي أول عمدة من أصل مصري لمقاطعة بولنجبروك بولاية إلينوي

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قنصل مصر في شيكاغو يلتقي أول عمدة من أصل مصري لمقاطعة بولنجبروك بولاية إلينوي قنصل في شيكاغو يلتقي أول عمدة من أصل مصري لمقاطعة بولنجبروك بولاية إلينوي

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التقى السفير الدكتور سامح أبوالعينين، قنصل عام في شيكاغو، عمدة مقاطعة بولنجبروك بولاية إلينوي «ماري بسطا»، أول عمدة للمقاطعة من أصل مصري أمريكي، بحضور عدد من أعضاء ومسؤولي مجلس المدينة والمقاطعة.

وقام قنصل مصر العام بعقد اجتماع بمقر مجلس المدينة بمشاركة رئيس الغرفة التجارية وعدد من رجال الأعمال المُهتمين بالاستثمار في مصر، حيث استعرض أهم قطاعات الاستثمار وأبرز المناطق الصناعية والتجارية والتسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين الأجانب. كما قام بعرض المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري وما تحقق من انجازات تنموية بالعديد من قطاعات البنية الأساسية والمرافق والإسكان، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتطوير قدرات الاقتصاد الوطني، وفي ضوء رؤية مصر 2030.

من جانبها، أعربت عمدة مقاطعة بولنجبروك عن تطلعها لزيارة مصر في مطلع العام المُقبل برفقة وفد تجاري وسياحي أمريكي، وذلك لاستشراف أُطر التعاون الاستثماري والتجاري مع رجال الأعمال المصريين وغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وجمعية رجال الأعمال المصريين، بالإضافة إلى بحث إمكانية عقد اتفاق تآخي ما بين المقاطعة وإحدى مدن البحر الأحمر.

المصرى اليوم

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