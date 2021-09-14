إجراءات احترازية وأمنية قبل انطلاق احتفالية الأهلي بـ«النجمة العاشرة»

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اتخذت الإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي اتخذت جميع الترتيبات الأمنية والإجراءات الاحترازية قبل انطلاق حفل تدشين النجمة العاشرة على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي يبدأ في الثامنة مساء ‏اليوم الثلاثاء، وسط حضور لفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة.‏

وأكدت إدارة النادي الأهلي أن حضور احتفالية تدشين النجمة العاشرة يقتصر فقط على مجالس إدارات النادي، ونجوم الكرة ‏القدامى، وأعضاء الفريق الأول لكرة القدم، وبعض المدعوين، وممثلي وسائل الإعلام، في ظل الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، وهو ما أدى إلى ‏تقليص أعداد المدعوين لحضور الاحتفالية، حفاظًا على سلامة ‏الجميع.‏

واتخذت إدارة النادي الأهلي العديد من الإجراءات التنظيمية الخاصة باحتفالية تدشين النجمة ‏العاشرة على قميص الفريق الأول لكرة القدم، حيث تقرر دخول الضيوف ورجال الإعلام من باب النادي ‏المطل على مستشفى المعلمين.‏

وقامت إدارة النادي باستئجار جراج الأوبرا، وكذلك جراج المحافظة المجاور لمقر النادي ‏بالجزيرة، لتسهيل دخول سيارات الضيوف.