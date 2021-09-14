أخبار عاجلة

وداعاً الصيف.. "المسند": غداً يحل الاعتدال الخريفي والليل يطول -
أخطر ما كشفه العلم عن أضرار الوجبات السريعة.. تعرَّف عليه -
تمديد تكليف "العتيبي" متحدثًا رسميًّا لصحة مكة المكرمة -
صاحب الـ61 عامًا.. "فضيحة أخلاقية" تُلاحق ابن ملكة بريطانيا -
"جائزة الأميرة صيتة" تستعد لإعلان أسماء الفائزين في "أم الجود" -
"السبر" يُرزق بـ"إبراهيم" -
التعليم تستعد لتطبيق الدراسة الدولية PIRLS لطلبة الخامس الابتدائي في نوفمبر -
"الإحصاء" تنفّذ المسوح الإحصائية عبر المقابلات الهاتفية -
قطار قتلى "كورونا" بأمريكا يصل محطة التعادل مع الإنفلونزا الإسبانية! -
"الإحصاء" تنفّذ المسوح الإحصائية عبر المقابلات الهاتفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

إجراءات احترازية وأمنية قبل انطلاق احتفالية الأهلي بـ«النجمة العاشرة»

Print
إجراءات احترازية وأمنية قبل انطلاق احتفالية الأهلي بـ«النجمة العاشرة» إجراءات احترازية وأمنية قبل انطلاق احتفالية الأهلي بـ«النجمة العاشرة»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اتخذت الإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي اتخذت جميع الترتيبات الأمنية والإجراءات الاحترازية قبل انطلاق حفل تدشين النجمة العاشرة على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي يبدأ في الثامنة مساء ‏اليوم الثلاثاء، وسط حضور لفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة.‏

وأكدت إدارة النادي الأهلي أن حضور احتفالية تدشين النجمة العاشرة يقتصر فقط على مجالس إدارات النادي، ونجوم الكرة ‏القدامى، وأعضاء الفريق الأول لكرة القدم، وبعض المدعوين، وممثلي وسائل الإعلام، في ظل الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من ، وهو ما أدى إلى ‏تقليص أعداد المدعوين لحضور الاحتفالية، حفاظًا على سلامة ‏الجميع.‏

واتخذت إدارة النادي الأهلي العديد من الإجراءات التنظيمية الخاصة باحتفالية تدشين النجمة ‏العاشرة على قميص الفريق الأول لكرة القدم، حيث تقرر دخول الضيوف ورجال الإعلام من باب النادي ‏المطل على مستشفى المعلمين.‏

وقامت إدارة النادي باستئجار جراج الأوبرا، وكذلك جراج المحافظة المجاور لمقر النادي ‏بالجزيرة، لتسهيل دخول سيارات الضيوف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صحة حماس : 8 وفيات و 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحة حماس : 8 وفيات و 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية: 16 وفاة و2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية: 16 وفاة و2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

تدريب أطباء الأسنان في المنيا على مواجهة فيروس كورونا

تدريب أطباء الأسنان في المنيا على مواجهة فيروس كورونا