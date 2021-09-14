الآن بث مباشر مؤتمر ابل iphon .. مشاهدة إعلان ايفون 13

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بث مباشر مؤتمر آبل اليوم ، بث مباشر ipone13 الآن ..

تعقد آبل Apple اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر الآن في تمام الساعة السابعة مساء Apple Event للإعلان عن منتجاتها وأهمها آيفون 13 iPhoen ويحمل شعار آبل لمؤتمر سبتمبر 2021 هو California Streaming.

ولمتابعة البث المباشر لمؤتمر أبل شاهد أدناه :



موعد مؤتمر آبل القادم 2021

موعد مؤتمر أبل للاعلان عن الايفون 13

موعد مؤتمر أبل للاعلان عن الايفون الجديد 13

موعد مؤتمر أبل آيفون 13

موعد مؤتمر آبل 2022

مؤتمر آبل القادم

الشكل المتوقع للايفون 13

توقعات شكل آيفون 13