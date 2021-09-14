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أحمد رفعت يطالب رئيس المصري بتعديل عقده

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أحمد رفعت يطالب رئيس المصري بتعديل عقده أحمد رفعت يطالب رئيس المصري بتعديل عقده

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طلب أحمد رفعت، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، من مسؤولي النادي تعديل عقده ماليًا، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وعلمت «المصري اليوم» أن أحمد رفعت، عقد جلسة مع سمير حلبية، رئيس النادي المصري في الأيام الماضية، في حضور ميدو حزين، وكيل أعماله، طلب خلالها تعديل عقده ماليًا، وذلك بعدما تم رفض العروض المغرية التي جاءت له في الفترة الماضية على رأسها من نادي فيوتشر، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، ونادي الحزم السعودي.

وطلب اللاعب، تقديره ماليًا، بما يتناسب مع المستوى الذي ظهر عليه مع الفريق في الموسم المنقضي، وينتظر اللاعب، أن ينفذ مسؤولي النادي البورسعيدي، مطالبه، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

يذكر أن المصري دعم صفوفه حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من إسلام جمال مدافع طلائع الجيش، أحمد علاء مدافع الأهلي، أسامة الجزار، لاعب خط وسط اتحاد كلباء الإماراتي، أحمد الشيخ وعمرو مرعي، لاعبا نادي بيراميدز، والمهاجم الفلسطيني محمد بلح وإسلام المزين، مدافع الحمام المطروحي، ولاعب خط الوسط التونسي إلياس الجلاصي.

المصرى اليوم

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