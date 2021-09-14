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تفكيك خلية موالية لداعش

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تفكيك خلية موالية لداعش تفكيك خلية موالية لداعش
تمكن المكتب المركزي المغربي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش. ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن بلاغ للمكتب أن الخلية تضم ثلاثة أشخاص، ينشطون بمدينة الرشيدية شرقي البلاد.

وأوضح المكتب أنه تم تفكيك الخلية في سياق تضافر الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي، ومنع التنظيمات المتطرفة من بلوغ مرحلة التنفيذ المادي لمخططاتها. وأسفرت الجهود عن توقيف المشتبه به الرئيسي، وهو «الأمير» المزعوم لهذه الخلية الإرهابية، كما تم أيضًا توقيف اثنين من أعضاء هذه الخلية.

وقد تم إيداع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن الارتباطات المحلية والدولية لهذه الخلية الإرهابية، فضلا عن توقيف كل من ثبت تورطه في الارتباط بأنشطتها.


الوطن السعودية

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