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طالبان تشكر العالم على المساعدات

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طالبان تشكر العالم على المساعدات طالبان تشكر العالم على المساعدات
شكرت طالبان العالم على تعهدات بمئات ملايين الدولارات، من المساعدات الطارئة لأفغانستان، وحضت الولايات المتحدة على إظهار «تعاطف» في تعاملاتها المستقبلية.

وقال وزير الخارجية في المؤقتة أمير خان متقي، خلال مؤتمر صحافي، إن الحركة ستنفق أموال المانحين بحكمة وتستخدمها لتخفيف الفقر.

وكان يتحدث غداة إعلان الأمم المتحدة، عن تعهدات بقيمة 1,2 مليار دولار من المساعدات لأفغانستان، التي سيطرت عليها طالبان في 15 أغسطس.

وقال إن «الإمارة الإسلامية ستبذل كل ما بوسعها، لإيصال هذه المساعدة إلى المحتاجين بكل شفافية» وشكر أيضا واشنطن على إظهار تقدير لطالبان، بعد استكمال الانسحاب الأمريكي وإجلاء أكثر من 120 ألف شخص الشهر الماضي.


الوطن السعودية

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