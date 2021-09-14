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خادم الحرمين يبعث رسالة شفوية لرئيس الجزائر

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خادم الحرمين يبعث رسالة شفوية لرئيس الجزائر خادم الحرمين يبعث رسالة شفوية لرئيس الجزائر
تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك

خادم الحرمين يبعث رسالة شفوية لرئيس الجزائر

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله –، رسالة شفوية، إلى فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

قام بنقل الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقبال الرئيس الجزائري له في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائرية اليوم.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - له ولحكومة وشعب الجزائر الشقيق، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية .

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التعاون المشترك في العديد من الجوانب، ومنها التعاون السياسي الثنائي الداعم لأمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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