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مشاريع "سكني" تكسر حي النرجس شمال الرياض

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مشاريع "سكني" تكسر أسعار حي النرجس شمال الرياض مشاريع "سكني" تكسر حي النرجس شمال الرياض

مشاريع

أسهمت المشاريع السكنية التي طرحها برنامج سكني في العاصمة الرياض في هبوط حاد للأسعار، إذ سجل متوسط سعر متر البناء ضمن مشاريع "سكني" نحو3 آلاف ريال، فيما تجاوزت المشاريع السكنية في السوق المجاورة لمشاريع "سكني" ضعف هذا الرقم بأكثر من 7500 ريال.
وبلغ متوسط أسعار مشاريع "سكني " شمال الرياض ضمن ضاحية الجوان نحو 700 ألف ريال للوحدة، فيما تجاوز متوسط الأسعار ضمن حي النرجس القريب من الضاحية 1.2 مليون ريال، بحسب المواقع العقارية.
وكان برنامج "سكني" قد أعلن عن ارتفاع متوسط نسب الإنجاز في مشاريع مدينة الرياض تحت الإنشاء إلى أكثر من 93% في بعض المشاريع، فيما وصلت نسب الإنجاز في بعض المشاريع إلى 100%، وقد بدأ تسليم عدد من الأسر المستفيدة وحداتها وفق الجداول الزمنية من قبل المطورين العقاريين للمشاريع، بهدف الوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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