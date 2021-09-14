أخبار عاجلة

"الإحصاء" تنفّذ المسوح الإحصائية عبر المقابلات الهاتفية -
قطار قتلى "كورونا" بأمريكا يصل محطة التعادل مع الإنفلونزا الإسبانية! -
سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟! -
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون -
أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
"النمر": 3 أسباب لضعف عضلة القلب.. وهذه العادات اليومية تنشطها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأمريكي للأعاصير" يعلن تحول العاصفة الاستوائية نيكولاس إلى إعصار

Print
"الأمريكي للأعاصير" يعلن تحول العاصفة الاستوائية نيكولاس إلى إعصار "الأمريكي للأعاصير" يعلن تحول العاصفة الاستوائية نيكولاس إلى إعصار
بقوة 120 كلم في ‏الساعة

أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، أن العاصفة الاستوائية نيكولاس اشتدت في ‏خليج المكسيك، وأصبحت إعصارًا مع اقترابها من السواحل الأمريكية، مشيرًا إلى أن الإعصار يتجه ‏حاليًا إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس. ‏

وأكد المركز، في بيان صحفي، أنه عند الساعة الثالثة من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينيتش، اشتد ‏نيكولاس إلى إعصار ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 120 كلم/ساعة، وهو "يجلب أمطارًا غزيرة ورياحًا ‏عاتية وعواصف إلى السواحل الوسطى والشمالية لتكساس". ‏

وقال البيان: إن الإعصار قد يتسبب بحصول فيضانات فجائية تهدد الحياة، ولا سيما في المناطق ‏الحضرية المكتظة بالسكان. ‏

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وداعاً الصيف.. "المسند": غداً يحل الاعتدال الخريفي والليل يطول

وداعاً الصيف.. "المسند": غداً يحل الاعتدال الخريفي والليل يطول

أخطر ما كشفه العلم عن أضرار الوجبات السريعة.. تعرَّف عليه

أخطر ما كشفه العلم عن أضرار الوجبات السريعة.. تعرَّف عليه

تمديد تكليف "العتيبي" متحدثًا رسميًّا لصحة مكة المكرمة

تمديد تكليف "العتيبي" متحدثًا رسميًّا لصحة مكة المكرمة

صاحب الـ61 عامًا.. "فضيحة أخلاقية" تُلاحق ابن ملكة بريطانيا

صاحب الـ61 عامًا.. "فضيحة أخلاقية" تُلاحق ابن ملكة بريطانيا