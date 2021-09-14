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أثار محمد عبدالغني مدافع الفريق الكروي الأول، بنادي الزمالك حالة من الجدل الشديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الـ «ستوري إنستجرام» التي نشرها اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير.

ونشر محمد عبدالغنى مدافع نادي الزمالك «ستورى» عبر حسابه الشخصى على موقع «إنستجرام» للصور، تحمل كلمات مثيرة للجدل الشديد، حيث قال فيها: «الناس بتشترى رضا المعووج وتتعوج على اللى شارى».

وتنوعت تعليقات نادي الزمالك على هذا الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأت بعض الجماهير أن المقصود من كلمة اللاعب هو اللاعب التونسي حمدي النقاز.

وأعلن نادي الزمالك اليوم الثلاثاء، التعاقد مع المدافع الدولي التونسي حمدي النقاز، وكان النقاز قد هرب منذ فترة، من نادي الزمالك ورفع قضية ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للمطالبة بمستحقاته لدى القلعة البيضاء والبالغة مليون و300 ألف دولار.

فيما رأت بعض الجماهير أن محمد عبدالغني، يقصد نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز عبدالله السعيد، بعدما تم عرض محمد عبدالغني من قبل نادي الزمالك على مسؤولي بيراميدز كجزء من صفقة الحصول على توقيع عبدالله السعيد.

كما طرحت بعض الجماهير أسماء آخرى، وفي النهاية يظل المعنى «في قلب الشاعر»، ووحده محمد عبدالغني يعلم من هو المقصود بعبارته المثيرة «الناس بتشترى رضا المعووج وتتعوج على اللى شارى».

الجدير بالذكر أن محمد عبدالغني كان أحد العناصر المهمة والمؤثرة في تشكيلة نادي الزمالك طوال الموسم المنصرم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.