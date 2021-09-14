الإسماعيلي يعلن عن أول صفقاتة الصيفية إستعدادا للموسم الجديد

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حسم النادي الإسماعيلي أول صفقتين لتدعيم صفوفه، استعدادا للموسم الجديد، بعد الحصول على توقيع الثنائي عصام صبحي ظهير أيمن مصر للمقاصة وأحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة.وانضم الثنائي للإسماعيلي مجانا، بعد أن فسخ صبحي عقده مع المقاصة لعدم حصوله على مستحقاته، كما انضم أحمد عادل بعد أن توصل لاتفاق مع الجونة بعدم قيده.

ومن المنتظر أن يعلن الإسماعيلي خلال الساعات المقبلة التعاقد مع اللاعبين بشكل رسمي، وأعلن الإسماعيلي تعاقده مع طلعت يوسف لتولي قيادة الدراويش في الموسم المقبل، خلفا للمدرب إيهاب جلال الذي انتهى عقده ورحل لقيادة بيراميدز.

وكان الإسماعيلي قد جدد عقود الثنائي محمد هاشم والأنجولي آري بابل، من أجل الحفاظ على استقرار الفريق، ورحل عن الإسماعيلي الثنائي نادر رمضان للاتحاد السكندري وفخر الدين بن يوسف إلى بيراميدز بعد نهاية عقديهما.