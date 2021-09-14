موعد مباراة ريال مدريد والإنتر في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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بحثاً عن العودة من جديد لعرش القارة الأوروبية، كونه السيد المتوج لـ دوري أبطال أوروبا يحل فريق ريال مدريد الإسباني، مساء الأربعاء ضيفاً على نظيره الإنتر الإيطالي.

وتأتي المباراة بين الفريقين ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وضمن المجموعة نفسها يستقبل شيريف تيراسيول المولدوفي نظيره شاختار دونتستيك الأوكراني في مواجهة مهمة لبطل أوكرانيا الباحث عن حجز إحدى بطاقتي المجموعة من ريال مدريد والإنتر، خاصة في ظل فوزه في الموسم الماضي على بطل إسبانيا ريال مدريد، ذهاباً وإياباً ضمن منافسات دور المجموعات أيضاً.

ويسعى ريال مدريد في الموسم الجاري تحت قيادة مدربه العائد الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمحو الصورة السلبية التي ظهر عليها الفريق في الموسم الماضي وخروجه من الموسم بلا أي بطولة.

وفضلاً عن ريال مدريد وإنتر ميلان تضم المجموعة أيضاً شاختار دونتستيك الأوكراني وشيريف تيراسيول المولدوفي.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص مباراة ريال مدريد والإنتر في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 19 بتوقيت جرينتش العالمي.

تقام مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا على ملعب "جوسيبي مياتزا" في مدينة ميلانو الإيطالية، وهو ملعب أصحاب الأرض الذين باتوا الفريق الأقوى على ساحة كرة القدم الإيطالية بعد فوزهم بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

سيتم نقل مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا عبر قناة "بي إن سبورتس 2 أتش دي بريميوم".

يقوم المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي بالتعليق على مباراة يوفنتوس ومالمو في دوري أبطال أوروبا.