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خبيرة تغذية: هذه الأشياء تُضعف عملية الحرق

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خبيرة تغذية: هذه الأشياء تُضعف عملية الحرق خبيرة تغذية: هذه الأشياء تُضعف عملية الحرق

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن البعض قد يتبع الكثير من الحميات الغذائية لخفض الوزن، وهذا يضعف عملية الحرق، ويؤدي إلى ثبات الوزن، مشيرة إلى أن خفض الوزن أمر ممكن بدون حرمان من أي نوع من الطعام، معقبة: «أنا بتبع مدرسة الكميات وليس النوعيات».

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن هناك إمكانية لتناول السعرات الحرارية العالية خلال الساعات النهارية، لأن الغدة الدرقية تستطيع فرز الهرمون القادر على حرق السعرات الحرارية المرتفعة.

ولفتت إلى أن الامتناع عن الطعام ليلاً، وتناول الفواكه، يؤدي إلى عدم زيادة الوزن، معقبة: «الفواكه طاقة سلبية، بتشبع ومش بتزيد الوزن».

المصرى اليوم

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