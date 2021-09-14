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«فيه ناس عميت قلوبهم».. خالد الجندي: 85% من الدين «مش في القرآن»

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«فيه ناس عميت قلوبهم».. خالد الجندي: 85% من الدين «مش في القرآن» «فيه ناس عميت قلوبهم».. خالد الجندي: 85% من الدين «مش في القرآن»

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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لا مجال للعقل للتفكير في الأمور الغيبية، ويجب أن نقول «آمنا بما جاء في كتاب الله فقط».

وتابع الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية «»، الثلاثاء: «أول إيمان للعبد، هو الإيمان بالغيب، ربنا أعطانا العقل لنفكر، طيب لو واحد تعب، ليه مبيفكرش وبيروح للدكتور ويبنجك ويقعد يشتغل، لكن لو معملمش البنج المريض هيقوله إنت قطعت الشريان ده ليه وعملت كده ليه؟».

واستكمل: «فيه ناس عميت قلوبهم، رافضين المعراج، مش قادر يتصور أمر غيبي، فبيقيس المعراج بالنبي، وليس برب النبي، يقولك مجاش في القرآن، عاوز أقول لهم ٨٥% من الدين مش في القرآن، يقولك ازاى سيدنا موسى يقول لسيدنا النبى بخصوص عدد الصلوات، قول لربنا يخفههم حتى أصبحوا خمس، مش قادرين يفهموا ان دى أمور غيبية».

المصرى اليوم

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