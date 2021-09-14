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أشرف زكي يكشف تفاصيل وفاة الفنان الراحل أحمد هيبة بعد تعرضه لحادث مؤلم

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أشرف زكي يكشف تفاصيل وفاة الفنان الراحل أحمد هيبة بعد تعرضه لحادث مؤلم أشرف زكي يكشف تفاصيل وفاة الفنان الراحل أحمد هيبة بعد تعرضه لحادث مؤلم

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كشف الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن تفاصيل وفاة الفنان احمد هيبة بعد أن وافته المنيه إثر حادث سير.

وقال «زكي» في تصريح لـ «المصري اليوم»: «الفنان الراحل أحمد هيبة تعرض لحادث سير وبعد ذلك نقل إلى المستشفي، وفور وصوله توفي إثر الإصابة التي تعرض لها خلال الحادث».

وأضاف: «وكان اليوم الثلاثاء صباحا دفنة الراحل محمد هيبه وسط حضور عائلته وأصدقائه».

وعن موعد العزاء رد «زكي» قائلا :«حتي الآن لا نعلم موعد العزاء ولكن عند تحديد الموعد من أسرة الراحل سوف أعلن الموعد ومكان العزاء، مطالبا جمهوره بالدعاء له».

وشارك الفنان الراحل احمد هيبة في العديد من الاعمال وأبرزها «الرجل الأبيض المتوسط» بطولة الفنان أحمد آدم، وفيلم «مافيا» بطولة الفنان أحمد السقا، مسلسل «مسرح سلاح»، فيلم «فرح»، فيلم «شباب سبايسي» وشارك بالعديد من الأعمال الإذاعية .

المصرى اليوم

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