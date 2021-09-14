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بوتين: الروسية أظهرت كفاءتها بشكل جيد خلال جائحة كورونا

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بوتين: الحكومة الروسية أظهرت كفاءتها بشكل جيد خلال جائحة كورونا بوتين: الروسية أظهرت كفاءتها بشكل جيد خلال جائحة كورونا

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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الروسية أظهرت كفاءة بشكل جيد أثناء جائحة كورونا، وخاصة في مرحلتها الحادة.

وقال بوتين، خلال لقاء مع أعضاء الحكومة الروسية وقيادة حزب الموحدة: «كان من الممكن القيام بأشياء كثيرة بشكل أفضل وأكثر كفاءة وفي الوقت المناسب، ولكن بشكل عام أظهرت الحكومة كفاءة بشكل جيد جداً أثناء المرحلة الحادة للجائحة، واتخذت قرارات بقوة وسرعة وثقة مع مجلس (النواب) الدوما وهذا أمر مهم جداً».

وأشار الرئيس الروسي إلى أن، الحكومة والنواب تمكنوا من إقامة اتصالات فعالة واستطاعوا تجنب تأخير القرارات المهمة.

المصرى اليوم

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