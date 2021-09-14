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علق خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في مصر.

وقال الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون» عبر فضائية dmc، الثلاثاء، إن اليوم يعتبر عيد من الأعياد في مصر، لأن العالم كله أعرب عن سعادته وإشادته بمجهود الإنماء البشري الذي قامت به الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع: «الرئيس السيسي مشرفنا في كل المحافل الدولية، جزاه الله كل خير، ربنا يثبته ويعينه.. هذا الرئيس في ظهر كل محتاج وفي ظهر كل مريض وفي ظهر كل سيدة تحتاج المساندة وفي ظهر كل طفل.. هذا الرئيس أثبت لنا أنه صديق المساكين وحبيب المحتاجين».

وأوضح أن تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في مصر لهذا العام، تسلمه الرئيس السيسي في احتفالية اليوم من راندا أبوالحسن الممثل المقم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.

وأردف الجندي: «العالم كله يحسد مصر على خطواتها الرشيدة نحو حياة كريمة وارتقاء بالمواطن، ورعاية صحية وحماية مجتمعية».