17 فائزا بجائزة أمير مكة المكرمة لحفظ القرآن الكريم لأيتام المملكة

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نيابة عن مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، كرّم وكيل إمارة المنطقة الدكتور مشبب القحطاني الفائزين بجائزة أمير منطقة مكة المكرمة لحفظ القرآن الكريم لأيتام المملكة.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، عقب ذلك ألقى الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، رئيس مجلس أمناء (كافل) كلمة أكد فيها أن هذه المسابقة التي تحمل اسم أمير منطقة مكة المكرمة حظيت برعاية فائقة من لدنه في بادرة غير مستغربة، مشيرا إلى أن مؤسسة «كافل» كانت ولا تزال تهتم بصناعة البرامج والأنشطة التنموية والثقافية والاجتماعية النوعية، وتبنت هذه المسابقة من منطلق رسالتها في تربية النشء على أخلاق القرآن الكريم.

ثم ألقى الطالب محمد المحسين من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن «تراؤف» كلمة شكر فيها ولاة الأمر على عنايتهم بأبنائهم الأيتام وسعيهم الدائم لتوفير الحياة الكريمة لهم وعنايتهم بكتاب الله عز وجل.

بعد ذلك كّرم وكيل الإمارة الدكتور مشبب القحطاني الجهات الراعية والجمعيات المشاركة والفائزين بالمسابقة وعددهم 17 فائزا، بجوائز تجاوزت قيمتها 190 ألف ريال، وحظي بالجائزة الكبرى «سيارة» المركز الأول للفرع الأول (30 جزءا) المتسابق محمد إبراهيم الفقيه من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمظيلف «عهد»، فيما حصد المركز الثاني المتسابق محمد خالد باداهية، من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة «تكافل» بجائزة مقدارها (20) ألف ريال.

وحظي بالمركز الثالث المتسابق أنس عبدالله المحيسن من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحفر الباطن «تراؤف». وتم استقبال الوفود المشاركة لفعاليات المرحلة النهائية من المسابقة والتي وصل عددها إلى 13 جمعية من مختلف مناطق المملكة.

حضر الحفل الذي أقامته مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة واحتضنته جامعة أم القرى رئيس الجامعة الدكتور معدي آل مذهب، ونائب رئيس مجلس أمناء كافل عبدالله بن داود الفايز، والأمين العام للمؤسسة الدكتور عبد العزيز بن داود الفايز. يذكر أن جائزة أمير منطقة مكة المكرمة لحفظ القرآن لأيتام المملكة لعام 1443هـ في نسختها الأولى، نفذت بمشاركة أكثر من 131 مشاركا من أيتام المملكة، ويمثلون 18 جمعية من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة.

وفي نهاية الحفل كرم القحطاني صحيفة «الوطن» الراعي الإعلامي بدرع تذكارية تسلمها مدير مكتب الوطن بمكة المكرمة الزميل فهد الإحيوي.