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يسعى لحسم التعاقد مع بديل صفقة دونجا

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الزمالك يسعى لحسم التعاقد مع بديل صفقة دونجا يسعى لحسم التعاقد مع بديل صفقة دونجا

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جدد مسؤولو نادي برئاسة حسين لبيب، المفاوضات مع نادي طلائع الجيش، من أجل التعاقد مع مهند لاشين، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى مسؤولي النادي الأبيض لحسم التعاقد مع مهند لاشين، في الفترة الجارية، ليكون بديلاً لصفقة نبيل عماد دونجا، لاعب خط وسط نادي بيراميدز، في ظل تمسك النادي السماوي باستمرار اللاعب بين صفوفه وعدم رحيله هذا الصيف.

ويأمل مسؤولي القلعة البيضاء، في الوصول لاتفاق مع إدارة طلائع الجيش، للحصول على خدمات لاشين، في الانتقالات الصيفية،لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز خط الوسط، خاصة بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي، وانضمامه إلى صفوف الدحيل القطري.


يُذكر أن الزمالك دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي حتى الآن بالتعاقد مع كل من عمر كمال عبدالواحد، جناح النادي المصري البورسعيدي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، ومحمود شبانة، مدافع أسوان لمدة 4 سنوات، والتونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الترجي، لمدة 3 سنوات.

المصرى اليوم

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