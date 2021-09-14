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عمرو بسيوني: المدرب الوطني الأفضل والأنسب لبيراميدز

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عمرو بسيوني: المدرب الوطني الأفضل والأنسب لبيراميدز عمرو بسيوني: المدرب الوطني الأفضل والأنسب لبيراميدز

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أكد عمرو بسيوني نائب المدير الرياضي ومدير التعاقدات بنادي بيراميدز أن هذا اليوم مميز للغاية في تاريخ النادي بعد التعاقد مع مدير فني رائع بقيمة إيهاب جلال موضحا أنه أفضل مدرب مصري في الفترة الأخيرة وبإمكانه وضع بيراميدز على منصات التتويج بالبطولات خلال السنوات المقبلة.

أوضح أن رؤية النادي تغيرت بالتعاقد مع مدرب مصري هو الأفضل في ظل النجاحات التي حققها طوال مشواره خلال الفترة الماضية ويأمل في حصد بطولة مع بيراميدز.

شدد بسيوني على أن بيراميدز لم يتفاوض مع إيهاب جلال إلا منذ أيام قليلة احتراما لوجوده على رأس الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي واحتراما لوجود تاكيس جونياس في مهمة التدريب والمفاوضات انتهت في فترة سريعة للغاية.

المصرى اليوم

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