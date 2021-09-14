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مران .. تألق الثلاثي الدولى في التقسيمة

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مران الزمالك.. تألق الثلاثي الدولى في التقسيمة مران .. تألق الثلاثي الدولى في التقسيمة

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، تقسيمة قوية في منتصف الملعب خلال التدريب مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وشهدت التقسيمة بين لاعبي الزمالك، تألق مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وطارق حامد .

ويستعد الفريق الأبيض للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس .

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان المرتقب في الكأس.

المصرى اليوم

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