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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية في منتصف الملعب خلال التدريب مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وشهدت التقسيمة بين لاعبي الزمالك، تألق مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وطارق حامد .

ويستعد الفريق الأبيض للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان المرتقب في الكأس.