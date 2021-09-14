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رفض ممدوح عيد فكرة الاستغناء أو رحيل عبدالله السعيد لاعب بيراميدز إلى الزمالك وقال خلال مؤتمر الصحفي لتقديم إيهاب جلال لتولي تدريب الفريق «لن يرحل السعيد عن البيراميدز لم تكن هناك مفاوضات مع الزمالك نهائيا وللاعب مستمر معنا لنهاية عقدة مغيش لعيبه للبيع».

وأضاف ممدوح عيد إن عبدالله السعيد قائد الفريق ليس للبيع لأي ناد آخر موضحا أنه القائد وطموح النادي معه كبير وبالتالي مستمر ولا مجال على الإطلاق لرحيله مهما كانت الأسباب.

شدد المدير التنفيذي على أنه لم تكن هناك أي مفاوضات من قريب أو بعيد مع الزمالك لرحيل عبدالله السعيد أو أي لاعب آخر والباب مغلق أمام رحيل اللاعبين في الفترة المقبلة لرغبة النادي في بناء فريق قوي قادر على حصد كل البطولات.