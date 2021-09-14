أخبار عاجلة

"الإحصاء" تنفّذ المسوح الإحصائية عبر المقابلات الهاتفية -
قطار قتلى "كورونا" بأمريكا يصل محطة التعادل مع الإنفلونزا الإسبانية! -
سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟! -
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون -
أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
"النمر": 3 أسباب لضعف عضلة القلب.. وهذه العادات اليومية تنشطها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بيراميدز يصدم من جديد.. «مفيش لعيبه عندنا للبيع»

Print
بيراميدز يصدم الزمالك من جديد.. «مفيش لعيبه عندنا للبيع» بيراميدز يصدم من جديد.. «مفيش لعيبه عندنا للبيع»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

رفض ممدوح عيد فكرة الاستغناء أو رحيل عبدالله السعيد لاعب بيراميدز إلى وقال خلال مؤتمر الصحفي لتقديم إيهاب جلال لتولي تدريب الفريق «لن يرحل السعيد عن البيراميدز لم تكن هناك مفاوضات مع الزمالك نهائيا وللاعب مستمر معنا لنهاية عقدة مغيش لعيبه للبيع».

وأضاف ممدوح عيد إن عبدالله السعيد قائد الفريق ليس للبيع لأي ناد آخر موضحا أنه القائد وطموح النادي معه كبير وبالتالي مستمر ولا مجال على الإطلاق لرحيله مهما كانت الأسباب.

شدد المدير التنفيذي على أنه لم تكن هناك أي مفاوضات من قريب أو بعيد مع الزمالك لرحيل عبدالله السعيد أو أي لاعب آخر والباب مغلق أمام رحيل اللاعبين في الفترة المقبلة لرغبة النادي في بناء فريق قوي قادر على حصد كل البطولات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كريم حسن شحاتة يكشف عقوبة جديدة ضد الزمالك

كريم حسن شحاتة يكشف عقوبة جديدة ضد الزمالك

وائل جمعة: منتخب مصر يواجه صعوبة بسبب الزمالك

وائل جمعة: منتخب مصر يواجه صعوبة بسبب الزمالك

نجم الزمالك يرفض جمع التبرعات: «النادي مش بيشحت.. وبن شرقي مش مضمون»

نجم الزمالك يرفض جمع التبرعات: «النادي مش بيشحت.. وبن شرقي مش مضمون»

مصطفى فهمي: هذه حقيقة تكليف الأهلي لمخاطبة «فيفا» حول خصم نقاط من الزمالك

مصطفى فهمي: هذه حقيقة تكليف الأهلي لمخاطبة «فيفا» حول خصم نقاط من الزمالك