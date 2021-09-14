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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية على هامش المران مساء اليوم بملعب النادي، تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الخططية.

وقام أسامة نبيه المدرب العام للفريق بالإشراف على هذه الفقرة وتوجيه التعليمات للاعبين وتصحيح الأخطاء، بعدها تم إجراء تقسيمة في جزء من الملعب بين اللاعبين.

كما دون جميع أعضاء الجهاز الفني للزمالك ملاحظاتهم خلال التقسيمة وفقا لتعليمات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

ويستعد الزمالك للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان.