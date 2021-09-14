أخبار عاجلة

"الإحصاء" تنفّذ المسوح الإحصائية عبر المقابلات الهاتفية -
قطار قتلى "كورونا" بأمريكا يصل محطة التعادل مع الإنفلونزا الإسبانية! -
سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟! -
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون -
أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
"النمر": 3 أسباب لضعف عضلة القلب.. وهذه العادات اليومية تنشطها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مذاكرات تفاهم في مجالي البريد والنقل الجوي.. تفاصيل اجتماع لجنة المتابعة المصرية القطرية

Print
مذاكرات تفاهم في مجالي البريد والنقل الجوي.. تفاصيل اجتماع لجنة المتابعة المصرية القطرية مذاكرات تفاهم في مجالي البريد والنقل الجوي.. تفاصيل اجتماع لجنة المتابعة المصرية القطرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة المتابعة المصرية القطرية اجتماعًا الثلاثاء في مدينة الدوحة، برئاسة السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية المصرية، والسفير على الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية.

كما انعقدت اللجنة القانونية برئاسة المستشار مصطفى البهبيتي، مساعد وزير العدل المصري، والسفير الشيخ محمد بن حمد آل ثان رئيس الإدارة القانونية في وزارة الخارجية القطرية.

ونتج عن الاجتماعات التوصل للاتفاق بشأن المسائل المعروضة على جدول أعمال اللجان، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة فيهما.

كما وقعت الهيئة القومية للبريد مذكرة تفاهم وبروتوكول للتعاون في مجال التعاون البريدي مع الشركة القطرية للخدمات البريدية، ووقعت سلطة الطيران المدني على مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي مع هيئة الطيران المدني بدولة قطر.

تأتي هذه الخطوة في إطار استكمال مسار تعزيز العلاقات بين البلدين والعمل الراهن على دفع العلاقات الثنائية بينهما للأمام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«هيئة قضايا الدولة» تنعي المشير محمد حسين طنطاوي: «رجل دولة من الطراز الاول»

«هيئة قضايا الدولة» تنعي المشير محمد حسين طنطاوي: «رجل دولة من الطراز الاول»

مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى

مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى

القوات المسلحة تنعى المشير طنطاوي .. قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة

القوات المسلحة تنعى المشير طنطاوي .. قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن