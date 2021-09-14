مذاكرات تفاهم في مجالي البريد والنقل الجوي.. تفاصيل اجتماع لجنة المتابعة المصرية القطرية

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عقدت لجنة المتابعة المصرية القطرية اجتماعًا الثلاثاء في مدينة الدوحة، برئاسة السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية المصرية، والسفير على الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية.

كما انعقدت اللجنة القانونية برئاسة المستشار مصطفى البهبيتي، مساعد وزير العدل المصري، والسفير الشيخ محمد بن حمد آل ثان رئيس الإدارة القانونية في وزارة الخارجية القطرية.

ونتج عن الاجتماعات التوصل للاتفاق بشأن المسائل المعروضة على جدول أعمال اللجان، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة فيهما.

كما وقعت الهيئة القومية للبريد مذكرة تفاهم وبروتوكول للتعاون في مجال التعاون البريدي مع الشركة القطرية للخدمات البريدية، ووقعت سلطة الطيران المدني على مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي مع هيئة الطيران المدني بدولة قطر.

تأتي هذه الخطوة في إطار استكمال مسار تعزيز العلاقات بين البلدين والعمل الراهن على دفع العلاقات الثنائية بينهما للأمام.