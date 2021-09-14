محافظ بني سويف يطالب رؤساء المدن بعقد لقاءات مع الأهالي لبحث مطالبهم ومشكلاتهم

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عقد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، لقاءً مع المواطنبن بالسرادق الذي أقيم بفناء مدرسة جمال عبدالناصر بقرية بهبشين، وأدار حواراً مجتمعيا مع المواطنين، تم خلاله طرح ومناقشةعدد من المطالب والاحتياجات في بعض القطاعات الحيوية من الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والتعليم والري.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المشكلات والمطالب يتم دراستها وبحثها مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيالها، لافتا إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة تستهدف تحسين مستوى الخدمات والمرافق في تلك القطاعات التي تتماس مع احتياجات المواطنين اليومية.

وكلف المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية وأعضاء لجنة التنمية المتكاملة الخاصة بعقد جلسات ولقاءات حوارية مع الأهالي، ومناقشتهم في المشروعات التي يجري تنفيذها، والاستماع إلى آراء المواطنين والاستفادة منها، مع التعريف بالمشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة ونسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والعائد من تلك المشروعات والقرى المستفيدة منها.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المبادرة الرئاسية الجاري تنفيذها في 66 قرية بمركزي ببا وناصر، وأوضح المحافظ أن المشروعات المستهدف تنفيذها في المبادرة تزيد على 1600 مشروع في أكثر من 12 قطاعاً من القطاعات الخدمية من مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والري والصحة والشباب والرياضة والمجمعات الخدمية والكهرباء والزراعة والسكن الكريم والطرق وتحسين البيئة، حيث تستهدف المبادرة تنفيذ 400 مشروعا في20 قرية بمركز ناصر، و1130 مشروعاً في 46 قرية بمركز ببا، فضلا عن عرض توضيحي «presentation» للمشروعات الجاري تنفيذها بدائرة مجلس قروي بهبشين،وتضمن الإشارة إلى الموقف التنفيذي للمشروعات الجارى تنفيذها في قطاع التعليم والصحة والري والمجمعات الخدمية والشباب والطرق ومياه الشرب والصرف والصحي وغيرها

وأشار المحافظ إلى جولته اليوم التي تفقد خلالها بعض مشروعات«حياة كريمة»،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بمتابعة الموقف النفيذي لمشروعات الميادرة التي تستهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية،لتحقيق نقلة كبيرة في كافة الخدمات والقطاعات ،لافتا إلى تكليفاته للجان المختصة من الأجهزة التنفيذية بمتابعة الشركات المنفذة للأعمال وإعداد تقارير يشمل نسب التنفيذ والإنـجاز ،وتذليل المعوقات أولاً بأول،بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.