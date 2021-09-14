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اصيب مسؤولي نادي الزمالك بصدمة بعد تصريحات المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز التي اكد فيها ان عبدالله السعيد قائد الفريق ليس للبيع لأي ناد آخر موضحا أنه القائد وطموح النادي معه كبير وبالتالي مستمر ولا مجال على الإطلاق لرحيله مهما كانت الأسباب.

وانقلبت الامور راسا على عقب داخل نادي الزمالك وادارة الكرة بعد غلق ملف عبدالله السعيد.

كان المدير التنفيذي لبيراميدز قد اكد على أنه لم تكن هناك أي مفاوضات من قريب أو بعيد مع الزمالك لرحيل عبدالله السعيد أو أي لاعب آخر والباب مغلق أمام رحيل اللاعبين في الفترة المقبلة لرغبة النادي في بناء فريق قوي قادر على حصد كل البطولات.

وتأتي تصريحات ممدوح عيد لترد على تصريحات حسين لبيب الذي اكد ان عبدالله السعيد اقترب من الزمالك وانه تفاوض مع اللاعب والنادي.