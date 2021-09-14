وفد القومية للبريد يعاين موقع إنشاء مكتب جديد بجامعة الأقصر

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استقبل الاستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، وفدا من الهيئة القومية للبريد، لاختيار موقع إنشاء مكتب بريد بالجامعة.

وتفقد الوفد الذي ضم كلا من الدكتور يماني جابر السيد، رئيس قطاع مناطق بريد مصر العليا، وانسي أسعد نظير، مدير المبيعات وخدمة العملاء بمنطقة بريد الأقصر، ومحمد عبدالموجود، مدير الشؤون الإدارية والأفراد بمنطقة بريد الأقصر، وحسان يوسف، رئيس قسم المجموعات البريدية بمنطقة بريد الأقصر، الموقع المناسب لإنشاء مكتب البريد بالجامعة ومدى صلاحيته .

وقال رئيس الجامعة، إنه جاري تحرير التعاقد بين الجامعة والهيئة القومية للبريد بموجب بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة القومية للبريد، موضحا أن مكتب البريد سيقدم جميع الخدمات البريدية والوجيستية المطورة والمستحدثة، وسيتم إمداد المكتب بماكينة ATM الصراف الآلي، لخدمة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.