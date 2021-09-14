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إيبارشية باريس وشمال فرنسا تكرم 119 من طلاب الثانوية العامة (صور)

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إيبارشية باريس وشمال فرنسا تكرم 119 من طلاب الثانوية العامة (صور) إيبارشية باريس وشمال فرنسا تكرم 119 من طلاب الثانوية العامة (صور)

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كرمت إيبارشية باريس وشمال فرنسا، أبناءها من خريجي الثانوية العامة بحضور الأنبا مارك أسقف الإيبارشية، الثلاثاء.

أقيمت احتفالية التكريم في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة روفائيل بمقر الإيبارشية بدراڤي، وشهدت مشاركة ١١٩ طالب وطالبة، وتضمنت عددًا من الفقرات المميزة.

وفي سياق منفصل، زار الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية محافظة مطروح، أمس وهي الزيارة الرعوية السنوية التي اعتاد أن يقوم بها للمحافظة، حيث تأتي هذه الزيارة بالتزامن مع احتفال الكنيسة القبطية بعيد النيروز والسنة القبطية الجديدة ١٧٣٨ للشهداء، وكذا احتفال إيبارشية البحيرة ومطروح باليوبيل الذهبي لتأسيس الإيبارشية بسيامة نيافة الأنبا باخوميوس أسقفًا لها (١٢ ديسمبر ١٩٧١ ١٢ ديسمبر ٢٠٢١).

وبدأت الجولة الرعوية بزيارة كنيسة السيدة العذراء والشهيدة مارينا بالعلمين، تلاها التوجه إلى كنيسة السيدة العذراء بمطروح، حيث صلى نيافته عشية عيد النيروز وطَيَّب رفات الشهداء الموجودين بها وصلى صباح السبت قداس النيروز بالكنيسة ذاتها.

وخلال الزيارة احتفلت كنائس مطروح بنيافته بمناسبة مرور خمسين سنة على سيامته أسقفًا، تحت شعار «يوبيل لمطران جليل» قدم خلاله أبناء كنائس مطروح مجموعة من الترانيم وفيلم تسجيلي وكلمات محبة ألقاها بعض الآباء الكهنة، واستكمل جولته بصلاة القداس الإلهي في بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا بولا أول السواح بمنطقة الريفية.

وتخلل الجولة الرعوية، استقبال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للمطران، وذلك بمقر إقامته في كنيسة السيدة العذراء بمطروح، وجرى خلال اللقاء حوار حول الوطن بتراثه وحضارته وشعبه الأصيل،مشيداً باهتمام الدولة بمطروح مثمنًا جهود تنمية واحة سيوة كمقصد سياحى عالم مع مراعاة الحفاظ على الطابع البيئي وجهود تطوير طريق سيوة وازدواجية خرسانيًا بما ييسر الوصول اليها ويشجع حركة النقل والسياحة لسيوة مع أهميتها الاقتصادية والسياحية .

إيبارشية باريس وشمال فرنسا تكرم طلاب الثانوية الناجحين للعام 2021: عددهم 119 طالب وطالبة (صور)
إيبارشية باريس وشمال فرنسا تكرم طلاب الثانوية الناجحين للعام 2021: عددهم 119 طالب وطالبة (صور)

المصرى اليوم

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