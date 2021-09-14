أخبار عاجلة

"الإحصاء" تنفّذ المسوح الإحصائية عبر المقابلات الهاتفية -
قطار قتلى "كورونا" بأمريكا يصل محطة التعادل مع الإنفلونزا الإسبانية! -
سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟! -
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون -
أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
"النمر": 3 أسباب لضعف عضلة القلب.. وهذه العادات اليومية تنشطها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«مياه الأقصر» تنفذ ورشة عمل بمشاركة 24 شركة حول «منهجية وآليات المشاركة المجتمعية»

Print
«مياه الأقصر» تنفذ ورشة عمل بمشاركة 24 شركة حول «منهجية وآليات المشاركة المجتمعية» «مياه الأقصر» تنفذ ورشة عمل بمشاركة 24 شركة حول «منهجية وآليات المشاركة المجتمعية»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الشركة القابضة للمياه بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ورشة عمل تحت عنوان «تحديث منهجية وآليات المشاركة المجتمعية» بمحافظة الأقصر وذلك على مدار 3 ايام ..

ورشة عمل بمياه الاقصر

وتناولت ورشة العمل صياغة اهداف وآليات عمل لإدارات المشاركة المجتمعية واستعراض قاعدة بيانات برنامج DROPs لمكينة اعمال وانشطة المشاركة المجتمعية، وعرض نظم المعلومات الجغرافية GIS فيما يتعلق بالمسح المجتمعى بالإضافة إلى استعراض منهجية مشروعات الصرف الصحى بالمشاركة المجتمعية، وتكنولوجيا الآبار الشاطئية RBF .

ورشة عمل بمياه الاقصر

وافتتح ورشة العمل اللواء محمد يحيي كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر، حيث اكد على أهمية دور المشاركة المجتمعية والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى في دعم المواطنين والأسر الأكثر إحتجاجاً وذلك تطبيقا ً لتوجيهات القيادة السياسية .

ورشة عمل بمياه الاقصر

وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، ان هذه الورشة بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ..

كما أوضح رئيس شركة مياه الأقصر، أن تطوير منهجية العمل ومتابعة وتقييم الخطط في مجالات المشاركة المجتمعية ومنها دعم التوصيلات المنزلية للمياه، وتوحيد آليات التقييم والرقابة، وتبادل الخبرات بين الشركات التابعة في تلك المجالات وصولاً لأفضل خدمات مقدمة لدعم الأسر الفقيرة وتوصيل المياه لهم ..

وذلك بحضور دكتور ايهاب عبدالعزيز مسؤول بمنظمة اليونيسيف العالمية والعميد ابراهيم كمال مدير مشروعات الاورمان بالاقصر ووعدد 24 شركة من شركات المياه التابعة للشركة القابضة منها ( شركة مياه القاهرة- شركة صرف صحى القاهرة- شركة الجيزة- شركة مياه الاسكندرية- شركة صرف صحى الاسكندرية- شركة مطروح- شركة كفر الشيخ- شركة الشرقية- شركة البحيرة- شركة الفيوم- شركة بنى سويف -شركة البحر الاحمر- شركة سيناء- شركة القليوبية- شركة سوهاج- شركة قنا- شركة الاقصر- شركة اسوان- شركة دمياط- شركة مدن القناة- شركة الدقهلية- شركة اسيوط ) ..

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«هيئة قضايا الدولة» تنعي المشير محمد حسين طنطاوي: «رجل دولة من الطراز الاول»

«هيئة قضايا الدولة» تنعي المشير محمد حسين طنطاوي: «رجل دولة من الطراز الاول»

مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى

مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى

القوات المسلحة تنعى المشير طنطاوي .. قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة

القوات المسلحة تنعى المشير طنطاوي .. قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن