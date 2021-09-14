«مياه الأقصر» تنفذ ورشة عمل بمشاركة 24 شركة حول «منهجية وآليات المشاركة المجتمعية»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الشركة القابضة للمياه بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ورشة عمل تحت عنوان «تحديث منهجية وآليات المشاركة المجتمعية» بمحافظة الأقصر وذلك على مدار 3 ايام ..

ورشة عمل بمياه الاقصر

وتناولت ورشة العمل صياغة اهداف وآليات عمل لإدارات المشاركة المجتمعية واستعراض قاعدة بيانات برنامج DROPs لمكينة اعمال وانشطة المشاركة المجتمعية، وعرض نظم المعلومات الجغرافية GIS فيما يتعلق بالمسح المجتمعى بالإضافة إلى استعراض منهجية مشروعات الصرف الصحى بالمشاركة المجتمعية، وتكنولوجيا الآبار الشاطئية RBF .

ورشة عمل بمياه الاقصر

وافتتح ورشة العمل اللواء محمد يحيي كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر، حيث اكد على أهمية دور المشاركة المجتمعية والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى في دعم المواطنين والأسر الأكثر إحتجاجاً وذلك تطبيقا ً لتوجيهات القيادة السياسية .

ورشة عمل بمياه الاقصر

وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، ان هذه الورشة بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ..

كما أوضح رئيس شركة مياه الأقصر، أن تطوير منهجية العمل ومتابعة وتقييم الخطط في مجالات المشاركة المجتمعية ومنها دعم التوصيلات المنزلية للمياه، وتوحيد آليات التقييم والرقابة، وتبادل الخبرات بين الشركات التابعة في تلك المجالات وصولاً لأفضل خدمات مقدمة لدعم الأسر الفقيرة وتوصيل المياه لهم ..

وذلك بحضور دكتور ايهاب عبدالعزيز مسؤول بمنظمة اليونيسيف العالمية والعميد ابراهيم كمال مدير مشروعات الاورمان بالاقصر ووعدد 24 شركة من شركات المياه التابعة للشركة القابضة منها ( شركة مياه القاهرة- شركة صرف صحى القاهرة- شركة الجيزة- شركة مياه الاسكندرية- شركة صرف صحى الاسكندرية- شركة مطروح- شركة كفر الشيخ- شركة الشرقية- شركة البحيرة- شركة الفيوم- شركة بنى سويف -شركة البحر الاحمر- شركة سيناء- شركة القليوبية- شركة سوهاج- شركة قنا- شركة الاقصر- شركة اسوان- شركة دمياط- شركة مدن القناة- شركة الدقهلية- شركة اسيوط ) ..