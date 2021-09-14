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وكيل صحة الشرقية يفتتح أعمال تطوير مركز طب أسرة الروضة بتكلفة مليون جنيه

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وكيل صحة الشرقية يفتتح أعمال تطوير مركز طب أسرة الروضة بتكلفة مليون جنيه وكيل صحة الشرقية يفتتح أعمال تطوير مركز طب أسرة الروضة بتكلفة مليون جنيه

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افتتح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أعمال تطوير مركز طب الأسرة بالروضة التابع للإدارة الصحية بالصالحية الجديدة، والتي تشمل عيادة الايكو للقلب، وعيادة السونار للنساء والتوليد، والمعمل الجديد، بتكلفة تقديرية تقارب مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، وذلكزفي إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بالمحافظة .

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بدور المجتمع المدني في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بالمحافظة، مشيراً إلى أنه تم دعم مركز الروضة بأحدث أجهزة الأشعة موجات على القلب، وأشعة تلفزيونية على البطن، وجهاز لكيمياء الدم، وجهاز صورة الدم، وأجهزة أخرى طبية وغير طبية، لافتا إلى أن المركز متوفر به أيضاً عيادة لطب وجراحة العيون، مزودة أيضاً بأحدث الأجهزة الطبية للرمد، لخدمة المرضى والمواطنين بقرية الروضة والمناطق المحيطة بها.

المصرى اليوم

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