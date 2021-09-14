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تحريز 2 طن صابون سائل داخل مصنع مخالف في الإسكندرية (صور)

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تحريز 2 طن صابون سائل داخل مصنع مخالف في الإسكندرية (صور) تحريز 2 طن صابون سائل داخل مصنع مخالف في الإسكندرية (صور)

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شنت إدارة تموين العجمي في الإسكندرية برئاسة إبراهيم خلف مدير الادارة،حملة تموينية بنطاق الادارة أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة وتصنيع الصابون بدون ترخيص.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المصانع وخاصة المصانع الغير مرخصة وذلك لحماية المواطنين من المنتجات مجهولة المصدر والغش التجارى والتدليس .

وضبطت الحملة مصنع لتصنيع وتعبئة الصابون بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم تحريز ٢٠٠ جركن صابون عبوة الجركن الواحد ١٠ كجم باجمالى ٢ طن صابون سائل، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تحريز 2 طن صابون سائل داخل مصنع مخالف لتصنيع وتعبئة الصابون في الإسكندرية (صور)
تحريز 2 طن صابون سائل داخل مصنع مخالف لتصنيع وتعبئة الصابون في الإسكندرية (صور)
تحريز 2 طن صابون سائل داخل مصنع مخالف لتصنيع وتعبئة الصابون في الإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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