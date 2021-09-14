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بعد تحقيقات وزير الرياضة .. وكيل الوزارة يرد علي سفره لمصيف بمطروح ..صور ومستندات

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بعد تحقيقات وزير الرياضة .. وكيل الوزارة يرد علي سفره لمصيف الزمالك بمطروح ..صور ومستندات بعد تحقيقات وزير الرياضة .. وكيل الوزارة يرد علي سفره لمصيف بمطروح ..صور ومستندات

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مازالت اصداء ازمة سفر الدكتور احمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ووكيل وزارة الرياضة إلى مصيف نادي بمرسي مطروح تلقي بظلالها على الأحداث داخل الوزارة والنادي.

واعترف احمد عبدالوكيل مدير المديرية في التحقيقات التي اجرتها معه الوزارة بانه سافر بالفعل لمصيف نادي الزمالك وانه اقام في استراحات نادي الزمالك مؤكدا ما انفردت به البوابة الالكترونية للمصري اليوم.

وبرر عبدالوكيل في التحقيقات سفره لمصيف نادي الزمالك رغم تعارض ذلك مع منصبه كجهة اشراف على النادي بانه قدم في قرعة المصيف واسمه طلع ضمن الفائزين.

وتأكدت وزارة الرياضة من سداد احمد عبدالوكيل لقيمة اشتراكه في مصيف نادي الزمالك بعدما قام بتسليم صور من قسيمة السداد وايصال السداد مرفق معه كارنيه عضويته بنادي الزمالك كعضو عامل.

وبعد اعتراف وكيل الوزارة واستلام الايصالات وقيسيمة السداد إلا ان الوزارة ادانت الوزارة تصرفه واحالت الامر إلى الدكتور اشوف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي علمت المصري اليوم انه سيتخذ قرار ضده عبدالوكيل خلال الايام المقبلة بعدما ورط الوزارة والمديرية في موقف صعب وان سفره على حساب مصيف الزمالك امر غير مقبول وآن تقبله الوزارة تحت أي مبررات.

المصرى اليوم

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