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تعرف على سر الغضب الزمالكاوى من صفقة حمدى النقاز

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تعرف على سر الغضب الزمالكاوى من صفقة حمدى النقاز تعرف على سر الغضب الزمالكاوى من صفقة حمدى النقاز

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سادت حالة من الإستياء بين جماهير نادى ، عقب انضمام حمدى النقاز، لاعب الترجى التونس السباق، والذى هرب من الزمالك من قبل.

وجاء استياء جماهير الزمالك على مواقع التواصل الإجتماعى لسببين، اولهما عودة لاعب هارب سبب للزمالك ازمة فنية ومادية، والسبب الثانى، هو ذهاب اعضاء لجنة الزمالك وعلى رأسهم حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة والمكلفة بإدارة شؤون نادى الزمالك، لمقر اقامة حمدى النقاز فى احد الفنادق والحصول على توقيعه والتقاط الصور الرسمية للصفقة داخل الفندق، وهو عكس ما يحدث دائما ما يأتى اللاعب لمقر النادى للتوقيع، لكن ما حدث اثار استياء جماهير الزمالك التى اكدت على قيمة ومكانة القلعة البيضاء ومن غير المعقول ان يذهب رئيس لجنة واعضاء لمكان اللاعب ليحصولوا على توقيعه فى الظروف العادية والطبيعية.

وكان حمدى النقاز قد وقع على عقود انتقال لنادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل ليصبح ثالث صفقات القلعة البيضاء استعدادا للموسم الجديد.

ووقع اللاعب على العقود في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد عضوي اللجنة، والكابتن فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة.

وكان الزمالك قد تعاقد من قبل مع عمر كمال عبد الواحد مهاجم فريق المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر، ومحمود شبانة مدافع فريق أسوان لتدعيم صفوف الفريق.

وكانت المصرى اليوم قد انفردت بإعلان الزمالك عن ضم حمدى النقاز.

المصرى اليوم

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