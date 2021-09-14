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هاني سعيد: إيهاب حلال الرجل المناسب في المكان المناسب

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هاني سعيد: إيهاب حلال الرجل المناسب في المكان المناسب هاني سعيد: إيهاب حلال الرجل المناسب في المكان المناسب

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وجه هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز الشكر للمدير الفني السابق اليوناني تاكيس جونياس موضحا أنه قاد الفريق في مرحلة صعبة للغاية ورغم ضيق الوقت حجج نتائج طيبة للغاية وسيظل عضوا في بيراميدز.

شدد المدير الرياضي عن سعادته البالغة باختيار إيهاب جلال مديرا فنيا للنادي مؤكدا أنه الرجل المناسب في المكان المناسب، وقادر على تحقيق طموحات بيراميدز التي وضعها مجلس الإدارة، مشيدا به من الناحية الفنية والقيادية.

أضاف هاني سعيد للمركز الإعلامي أنه دائما ما كان يصف إيهاب جلال بأنه المدرب الأفضل في ، بفضل الإمكانيات الفنية الرهيبة التي يمتلكها وكذلك الشخصية القيادية التي تساعده على النجاح، موضحا أن حديثه عن إيهاب جلال نابع من تجربة شخصية بعدما تعامل معه وتدرب تحت قيادته ويعلم جيدا مدى الجودة الفنية والخططية التي يمتلكها المدرب الجديد لبيراميدز.

أشار المدير الرياضي إلى أن إيهاب جلال تلاقت أحلامه وأهدافه مع خطط وأهداف نادي بيراميدز، خاصة وأنه يسعى لتحقيق بطولته الأولى في مشواره التدريبي ووجد الهدف موجود في بيراميدز الذي يسعى هو الآخر للمنافسة على جميع البطولات والألقاب خلال السنوات المقبلة، وفي النهاية يبقى التوفيق هو العامل الرئيسي الذي يأمل في أن يكون مساندا للمدرب والنادي.

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