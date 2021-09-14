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تجهيزات مكثفة قبل انطلاق حفل الأهلي لـ«تدشين النجمة العاشرة»

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تجهيزات مكثفة قبل انطلاق حفل الأهلي لـ«تدشين النجمة العاشرة» تجهيزات مكثفة قبل انطلاق حفل الأهلي لـ«تدشين النجمة العاشرة»

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شهد ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة ترتيبات مكثفة، قبل انطلاق حفل «تدشين النجمة العاشرة» على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم، الذي ينطلق في الثامنة مساء اليوم.

وتأتي احتفالية «تدشين النجمة العاشرة» في إطار تطوير شعار النادي الخاص بالفريق الأول لكرة القدم، بعد أن اتخذت الشؤون القانونية الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.

واتخذت إدارة النادي العديد من الإجراءات التنظيمية الخاصة باحتفالية «تدشين النجمة العاشرة»، حيث تقرر دخول السادة الضيوف ورجال الإعلام من باب النادي المطل على مستشفى المعلمين، وقامت إدارة النادي باستئجار جراج الأوبرا، وكذلك جراج المحافظة المجاور لمقر النادي بالجزيرة، لتسهيل دخول سيارات السادة الضيوف.

وكانت إدارة النادي قد أعلنت عن العديد من الإجراءات الخاصة باحتفالية «تدشين النجمة العاشرة»، وأكدت أن الحضور يقتصر فقط على مجالس إدارات النادي، ونجوم الكرة القدامى، وأعضاء الفريق الأول لكرة القدم، وبعض المدعوين، وممثلي وسائل الإعلام، نظرًا لالتزام النادي بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على سلامة الجميع في ظل جائحة كورونا.

ووجه مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الدعوة إلى كافة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل نجوم الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة للمشاركة في احتفالية تدشين النجمة العاشرة.

المصرى اليوم

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