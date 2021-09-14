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حسين لبيب يستقبل وفدًا من اتحاد الشباب العربي للتهنئة بالسوبر الافريقي

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حسين لبيب يستقبل وفدًا من اتحاد الشباب العربي للتهنئة بالسوبر الافريقي حسين لبيب يستقبل وفدًا من اتحاد الشباب العربي للتهنئة بالسوبر الافريقي

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استقبل حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي بمكتبه اليوم وفدا من اتحاد الشباب العربي، حضر خصيصا للنادي من أجل تقديم التهنئة للنادي بمناسبة الحصول على بطولة الدوري العام في كرة القدم والسوبر الإفريقي في كرة اليد والبطولات التي حققها الزمالك هذا الموسم.

وقام عمر عمارة رئيس الاتحاد بإهداء حسين لبيب درع الاتحاد، متمنيا مزيد من التقدم والازدهار لنادي الزمالك في جميع اللعبات.

وضم وفد اتحاد الشباب العربي كلا من: عمر عمارة رئيس الاتحاد واللواء دكتور محمد حسين نائب رئيس الاتحاد والأعضاء: الدكتورة هالة عزام والدكتورة ليلى طاهر ونورهان جمال وأشرف رشدي.

وقدم حسين لبيب الشكر لوفد الاتحاد على هذه اللفتة الطيبة.

المصرى اليوم

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