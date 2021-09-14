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إيهاب جلال يكشف عن سبب تعاقده مع بيراميدز

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إيهاب جلال يكشف عن سبب تعاقده مع بيراميدز إيهاب جلال يكشف عن سبب تعاقده مع بيراميدز

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قال إيهاب جلال المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز، إنه يتوجه بالشكر للمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي وهاني سعيد المدير الرياضي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات على المفاوضات السريعة التي جرت معه، وجاءت في وقت مهم حتى وقع على العقود، مشيرا إلى أنه سعيد لتولي مهمة فريق بيراميدز صاحب الإمكانيات الكبيرة والذي ينافس على البطولات منذ إنشائه، موجها الشكر كذلك لتاكيس جونياس على المجهود الذي قدمه وسعيد بأنه جلس معه ومع اللاعبين وسمة الحياة هي التغيير على كل حال.

أكد أن طموحه دائما ما يكون كبيرا ولكن مع بيراميدز فهدفه هو المنافسة على البطولات الأربعة التي يشارك فيها الفريق وأقربها كأس ، وسعيد بوجوده في بيراميدز في هذا التوقيت ويتمنى أن يقف التوفيق إلى جانبه مع جهازه المعاون.

المصرى اليوم

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