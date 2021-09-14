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خالد رفعت ممثلًا للزمالك فى رابطة الأندية المحترفة

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خالد رفعت ممثلًا للزمالك فى رابطة الأندية المحترفة خالد رفعت ممثلًا للزمالك فى رابطة الأندية المحترفة

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رشح مسؤولو نادى ، خالد رفعت مدير التسويق السابق بالنادى الأبيض لتمثيله في رابطة الأندية التي سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة، لإدارة مسابقة الدورى الجديد.

وارسل الزمالك ترشيحه لاتحاد الكرة، حيث ان المهلة التي منحها اتحاد الكرة لأندية الدورى الممتاز لترشيح ممثلين لها في رابطة الأندية المحترفة التي تدير مسابقة الدوري الموسم المقبل، تنتهى اليوم الثلاثاء.

ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم أندية القسم الأول لمسابقة الدوري الممتاز في خطاب رسمي إلى ترشيح ممثل عن كل منها في موعد غايته 14 سبتمبر لانتخاب رابطة أندية القسم الأول يوم 19 سبتمبر الحالي.

المصرى اليوم

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