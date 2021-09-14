تحصين 33 ألف طائر في كفر الشيخ

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

قال محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتم تحصين 21190 طائر ضد الأمراض الوبائية، كما تم تحصين 3160 طائر بلقاح انفلونزا الطيور ،وتحصين 9000طائر منزلي، فضلاً عن تطهير 8 أسواق، و19 رياشة، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم عمل 12عينة ما قبل البيع من مزرعتين بإجمالي 6000 طائر، كما تم منح 3 تصاريح نقل طيور حية.



وأضاف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن مازالت حملات التقصي النشط للأمراض الوبائية مستمرة، بالإضافة إلى أعمال التحصين، والتسجيل، والترقيم، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية. ‏ ‏

‏وقال «عبداللاه»، أن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة.