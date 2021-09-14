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لقاء تعاوني بين مركز الإلتزام البيئي وجامعة الملك سعود

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لقاء تعاوني بين مركز الإلتزام البيئي وجامعة الملك سعود لقاء تعاوني بين مركز الإلتزام البيئي وجامعة الملك سعود
عقدت كلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود لقاءا تباحثيا مع ممثلين عن المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي. وشمل وفد المركز المهندس/ عيد بن سعد الجعيد المدير التنفيذي للتراخيص والإلتزام وسعادة المستشار للتقنيات البيئية والمشرف على إدارة عمليات الرصد عزيز سعدالله آل عثمان والمهندس سعد الزبيدي المدير العام للشراكات والإيرادات، وكان باستقبالهم عميد الكلية الدكتور ناصر عبدالرحمن السحيباني ورؤساء الأقسام ذات العلاقة.

وتم في مُستهل اللقاء بتقديم المهندس سعد الزبيدي عرضٌ مرئي للتعريف بالمركز وأهدافه وللأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بالرقابة على الإلتزام البيئي. كما تم مناقشة سبل التعاون ومنها تقييم دراسات الجدوى وتشجيع البحث والابتكار في مجالات الرصد والتقييم والتقنيات الصديقة للبيئة وكذلك تقديم البرامج التدريبية لتطوير الكفاءات الميدانية ولتعزيز قدرات الرصد والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكدت الكلية استعدادها من خبرات وكفاءات علمية ومختبرات للتعاون مع المركز لدعم الجهود الرامية إلى تفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة، وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة،كما تم الإتفاق على تكوين فريق عمل مشترك لتنسيق الجهود وتسريع وتيرة الأعمال والنشاطات المستقبلية.

وتميز اللقاء بتفاعل الجميع وإثرائهم الحواري المعرفي وتطلعهم لآفاق تعاونية مُتميزة ومُثمرة مع المركز في سبيلِ خدمة المملكة ارضاً وإنسانا.


الوطن السعودية

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