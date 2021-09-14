تكريم الفائزين بجائزة أمير مكة لحفظ القرآن الكريم للأيتام بقيمة تجاوزت ١٩٠ ألف ريال

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"سبق" رعتها صحفيًا.. ونظمتها "مؤسسة كافل" في المنطقة

نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، كرَم وكيل إمارة المنطقة الدكتور مشبب القحطاني، الفائزين بجائزة أمير منطقة مكة المكرمة لحفظ القرآن الكريم لأيتام المملكة.

وفي الحفل المعد بتك المناسبة، ألقى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام ورئيس مجلس أمناء كافل كلمة رفع من خلالها الشكر لقيادة هذه البلاد المباركة لعنايتهم الدائمة بكتاب الله عز وجل منذ عهد الملك المؤسس رحمه الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظهما الله.

وأكد الدكتور بن حميد أن المسابقة التي تحمل اسم أمير منطقة مكة المكرمة حظيت برعاية فائقة من لدنه في بادرة غير مستغربة عليه، مشيراً أن مؤسسة كافل كانت ولا تزال تهتم بصناعة البرامج والأنشطة التنموية والثقافية والاجتماعية النوعية، وقد تبنت هذه المسابقة من منطلق رسالتها في تربية النشء على أخلاق القرآن الكريم.

وختم كلمته بتقديم الشكر والتقدير لراعي الجائزة أمير منطقة مكة المكرمة ولمعالي وكيل الإمارة على تشريفه الحفل نيابة عن سموه الكريم، وكذلك الرعاة والداعمين والجمعيات المشاركة والمتسابقين.

كما ألقى الطالب محمد المحسين من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن (تراؤف) كلمة شكر فيها ولاة الأمر على عنايتهم بأبنائهم الأيتام وسعيهم الدائم لتوفير الحياة الكريمة لهم وعنايتهم بكتاب الله عز وجل.

بعد ذلك كّرم وكيل الإمارة الدكتور مشبب القحطاني الجهات الراعية والجمعيات المشاركة والفائزين بالمسابقة وعددهم ١٧ فائزاً بجوائز تجاوزت قيمتها ١٩٠ ألف ريال.

وحظي بالجائزة الكبرى (سيارة) المركز الأول للفرع الأول (٣٠ جزءًا) المتسابق محمد إبراهيم الفقيه من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمظيلف (عهد)، وحصد المركز الثاني المتسابق محمد خالد باداهية، من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة (تكافل) بجائزة مقدارها (٢٠) ألف ريال.

وحظي بالمركز الثالث المتسابق أنس عبدالله المحيسن من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحفر الباطن (تراؤف).

وتم استقبال الوفود المشاركة لفعاليات المرحلة النهائية من المسابقة والتي وصل عددها 13 جمعية من مختلف مناطق المملكة.

حضر الحفل الذي أقامته مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة واحتضنته جامعة أم القرى رئيس الجامعة الدكتور معدي آل مذهب، وعبدالله بن داود الفايز نائب رئيس مجلس أمناء كافل، وفضيلة الأمين العام للمؤسسة الدكتور عبدالعزيز بن داود الفايز.

يذكر أن جائزة أمير منطقة مكة المكرمة لحفظ القرآن لأيتام المملكة لعام ١٤٤٣هـ في نسختها الأولى، نفذت بمشاركة أكثر من 131 مشاركًا من أيتام المملكة، يمثلون 18 جمعية من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة.