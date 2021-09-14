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ممدوح عيد يوجه رسالة لتاكيس ولايهاب جلال

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ممدوح عيد يوجه رسالة لتاكيس ولايهاب جلال ممدوح عيد يوجه رسالة لتاكيس ولايهاب جلال

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قال المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، إنه يتوجه بالشكر للمدير الفني السابق تاكيس جونياس موضحا أنه من أفضل المدربين الذين تولوا تدريب الفريق، وهو فرد من أفراد النادي رغم رحيله مؤخرا والنادي كان سعيدا بوجوده رغم الفترة القصيرة.

شدد على أن هدف ناديه هو التطور والتقدم للأمام وتقديم صورة جيدة، وبالتالي وقع اختيار مجلس الإدارة على المدير الفني إيهاب جلال ليكون مدربا جديدا عندما أتيحت الفرصة لوجوده، وبيراميدز سعيد بوجوده ويتمنى تحت قيادته أن يحقق النادي العديد من البطولات مستقبلا في ظل طموحه الكبير.

وكان إدارة نادي بيراميدز قد أعلنت عن توجيه الشكر إلى المدرب اليوناني تاكيس جونياس والتعاقد مع المدرب المصري إيهاب جلال خلفًا له.

المصرى اليوم

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